Google выписали рекордный штраф на 2,42 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 млрд евро за нарушения антимонопольного законодательства. В течение трех месяцев IT-гигант должен разработать и внедрить меры для этой решения проблемы.

Претензии ЕК состоят в том, что поисковик Google при выдаче результатов в первых строчках размещал информацию коммерческих партнеров компании, передает AFP. Это было признано комиссией злоупотреблением доминирующим положением на рынке. В результате холдинговая корпорация Alphabet должна заплатить штраф в размере 2,42 млрд евро.

Кроме того, в течение 60 дней Google должен сообщить Еврокомиссии о том, какие шаги стоит предпринять, чтобы положить конец «незаконным действиям». Внедрить разработанные меры необходимо в течение 90 дней, говорится в заявлении ЕК.

Стоит отметить, что этот штраф является рекордным среди подобных антимонопольных дел. До этого момента самое большое взыскание составляло 1,06 млрд евро, выплаченных Google корпорации Intel.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 27.06.17

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