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Скандалы и происшествия

Иркутская пенсионерка 9 дней блуждала по тайге

Иркутская пенсионерка 9 дней блуждала по тайге

Пропавшую более недели назад в лесу в окрестностях Иркутска пенсионерку обнаружили живой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 18 июня 60-летняя женщина отправилась из садоводства на Голоустенском тракте (пригород Иркутска) за черемшой и не вернулась.

В ее поисках участвовали спасатели, полиция и волонтеры. Пенсионерку нашли в 19 километрах от Иркутска. Она находилась в истощенном состоянии. Ее передали врачам скорой медицинской помощи, которые после осмотра приняли решение госпитализировать женщину. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 27.06.17

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