Главу департамента промышленности Кузбасса отстранили из-за драки

Глава департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин отстранен от должности после появления в Сети видеозаписи с его участием, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В федеральных СМИ прошла информация, что соседи Карпунькина по дачному участку обвиняют его в угрозах и нанесении телесных повреждений во время конфликта, произошедшего на бытовой почве. Аман Тулеев (губернатор – прим. ред.) дал поручение разобраться в ситуации. Для выяснения всех обстоятельств проводится служебная проверка. На время ее проведения Сергей Карпунькин отстранен от исполнения своих обязанностей. Исполняющим обязанности начальника департамента назначен Юрий Ударцев (начальник управления промышленности)», – сообщили в администрации Кемеровской области.

Отметим, что в видеообращении, записанном соседями Карпунькина по даче, говорится, что в минувшие выходные они сделали замечание чиновнику, который со своими друзьями слишком громко слушал музыку. По их словам это разозлило отдыхающих. В итоге Карпунькин вместе со своей женой и другом якобы избил соседей: двух женщин, молодого человека и пенсионера, который получил перелом руки.

В пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили, что потерпевшие обратились в полицию с заявлением, организована проверка. «Поступило сообщение о драке, произошедшей между владельцами дачных участков в СНТ «Рябинка». Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку», – приводит «Интерфакс» слова представителя управления.

Кемерово, Иван Гридин

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