Житель Томска оставил младенца в машине на жаре / Возбуждено уголовное дело

В Томске уголовным делом обернулась история со спасением маленького ребенка из автомобиля. Родитель оставил младенца на солнцепеке, запертым в машине. Очевидцам пришлось разбить стекло, чтобы спасти малыша.

Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров Томска 26 июня. Прохожие заметили в автомобиле малолетнего ребенка, которому на вид было 8-9 месяцев. Малыш был весь мокрый и красный от жары, ползал салону и кричал.

Владельца автомобиля долгое время пытались отыскать, затем было принято решение разбить стекло и извлечь ребенка. Мальчика отнесли в здание и напоили водой. Вскоре появился отец малыша, забрал его и уехал.

Уголовное дело возбуждено по ст.125 УК РФ «Оставление в опасности», сообщает пресс-служба областного управления СКР. Кроме того, расследование этого дела взял на контроль центральный аппарат СКР.

Томск, Зоя Осколкова

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