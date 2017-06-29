В Краснодаре подросток сбил пятерых рабочих, один из них погиб на месте Возбуждено уголовное дело

17-летний житель Краснодара стал виновником ДТП, в результате которого четыре человека получили травмы, еще один скончался.

По предварительным данным, подросток ехал за рублем автомобиля Land Rover, при этом у него не было прав на управление транспортным средством. Мальчик проигнорировал знаки о проведении дорожных работ и врезался в стоящую «Газель» дорожного ремонтно-строительного управления.

В результате столкновения Land Rover загорелся, подросток успел покинуть машину. Один человек погиб на месте – это 40-летний рабочий дорожной службы. Пятерых, в том числе виновника аварии, госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

«По указанному факту территориальным отделом полиции в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщили в краевой прокуратуре.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 29.06.17

Суд Севастополя отменил приговор герою Русской весны, но оставил его за решёткой. / Transperency International, прокуратура и ФАС расследуют махинацию с коммунальными предприятиями в Карпинске. / Жителей Люберец опять накормили «мусорными» обещаниями. В местной администрации испугались повторения отставного скандала в Балашихе. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»