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Скандалы и происшествия

Под Омском 13-летний школьник утонул, пытаясь спасти одноклассницу

Под Омском 13-летний школьник утонул, пытаясь спасти одноклассницу

Трагедия произошла в городе Исилькуль Омской области. 13-летний подросток, пытавшийся спасти из воды одноклассницу, утонул. Девочка выжила.

По данным следствия, мальчик заметил, что 12-летняя знакомая, купаясь, стала захлебываться. Подросток бросился в воду и пытался помочь. На помощь детям пришел мужчина, отдыхавший на берегу. Ему удалось вытащить девочку, однако мальчик к тому времени утонул.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает областное управление СКР.

Омск, Зоя Осколкова

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