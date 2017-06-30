Под Омском 13-летний школьник утонул, пытаясь спасти одноклассницу

Трагедия произошла в городе Исилькуль Омской области. 13-летний подросток, пытавшийся спасти из воды одноклассницу, утонул. Девочка выжила.

По данным следствия, мальчик заметил, что 12-летняя знакомая, купаясь, стала захлебываться. Подросток бросился в воду и пытался помочь. На помощь детям пришел мужчина, отдыхавший на берегу. Ему удалось вытащить девочку, однако мальчик к тому времени утонул.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает областное управление СКР.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 30.06.17

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