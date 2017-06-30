В Барнауле 16-летний школьник лишился рук, пытаясь снять с дерева котенка

В Алтайском крае 16-летний подросток получил ожоги от удара электрическим током, когда пытался помочь котенку спуститься с дерева. Мальчику ампутировали обе руки.

Трагедия случилась в поселке «Спутник» города Барнаула 9 июня, сообщили в краевом управлении СКР. Школьник пытался снять с дерева котенка, для этого он взобрался на металлическую трубу, которая проходила от заброшенной бойлерной к дереву. В результате подросток задел линию электропередач, находящуюся над этой трубой.

Мальчика доставили в больницу с обширными ожогами, медики были вынуждены ампутировать ему предплечья обеих рук.

Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 30.06.17

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