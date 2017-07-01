В Мордовии арестовали мужчину, зарезавшего трех человек

В Саранске сегодня ночью были обнаружены тела двух мужчин и женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По горячим следам следователи задержали 25-летнего местного жителя.

По данным следствия, трупы были обнаружены ночью в двух соседних квартирах в доме на проспекте 60-летия Октября столицы Мордовии. Мужчины в возрасте 69 и 52 лет, а также 30-летняя женщина погибли от множества резаных ран, нанесенных злоумышленником, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Вскоре следователям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Саранска.

По предварительной версии, мужчина напал на своих приятелей во время распития спиртных напитков. Причина конфликта, который привел к смерти трех человек, выясняется. Уголовное дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел, подчеркнули в СКР.

Саранск, Зоя Осколкова

Саранск. Другие новости 01.07.17

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