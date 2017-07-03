В Дагестане взрыв на строящейся АЗС унес жизни двух человек

ЧП произошло на автозаправочной станции на трассе «Кавказ». По время ремонтных работ взорвалась цистерна с топливом. По предварительным данным, два человека погибли.

По словам представителей экстренных служб, взрыв и последующих пожар произошел на строящейся АЗС «Газпромнефть» в Тарумовском районе Дагестана, передает РБК. Информация об инциденте поступила в девять утра.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. По информации МЧС, в ликвидации огня задействовали 39 человек и 11 единиц техники.

Двое рабочих были госпитализированы в тяжелом состоянии. От полученных травм они скончались в больнице.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 03.07.17

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