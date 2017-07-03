Житель Кузбасса сломал руки слишком спокойной жене

33-летний житель города Ленинско-Кузнецкого пойдет под суд за избиение супруги. По словам мужа, сломавшего собственной жене обе руки, его раздражала уравновешенность и спокойствие благоверной.

В полицию обратились медики, они сообщили, что к ним доставлена женщина с переломами рук. Правоохранители выяснили, что травмы нанес супруг пострадавшей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейским сам «домашний тиран» пояснил, что в последнее время его жена была слишком спокойной, так как принимала лекарства, прописанное врачом. Женщина не реагировала на многочисленные провокации со стороны мужа и не предъявляла ему претензий. Такого равнодушия супруг стерпеть не мог и избил жену металлической шумовкой, а после вызвал ей скорую помощь. Кроме того, он угрожал супруге ножом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Кемерово, Зоя Осколкова

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