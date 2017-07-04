В ДТП с автобусом в Дагестане пострадали 19 человек

В Тарумовском районе Дагестана пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся. 19 человек обратились за медицинской помощью, погибших нет.

Автобус следовал по маршруту Черкесск-Махачкала. По информации регионального МВД, водитель не заметил знаки ремонтных работ на дороге, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась, передает «Интерфакс». По предварительным данным, всего в автобусе был 51 пассажир.

Как рассказали в районной больнице, за помощью к медикам обратились 19 человек, в том числе двое детей. Госпитализация понадобилась одной женщине, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Остальным пассажирам оказана амбулаторная помощь.

Махачкала, Зоя Осколкова

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