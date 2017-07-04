Пропавшего в Красноярском крае мальчика, вероятно, растерзал медведь

В Красноярском крае полиция устанавливает обстоятельства гибели 15-летнего мальчика. ЧП случилось в Тюхтетском районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В отдел полиции поступило сообщение о том, что в 300 метрах от реки Четь обнаружено тело подростка. Полицейские предварительно установили, что это мальчик 2002 года рождения, пропавший неделю назад. Предположительно подросток мог подвергнуться нападению дикого животного», – говорится в сообщении.

В пресс-службе полицейского глава предположили, что на ребенка напал медведь. Как уточняет «Интерфакс», мальчик состоял на учете в полиции и ранее уходил из дома. Его родители в полицию не заявляли об этом, так как ребенок всегда самостоятельно возвращался домой.

Установлено, что мальчик, проживавший в деревне Оскаровка, 21 июня поехал к родственникам в деревню Двинка. Обратно он решил добираться по объездной дороге через тайгу, протяженностью около 12 км и пропал. По факту его исчезновения следователи ГСУ СКР по региону возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ст. 105 УК РФ).

Красноярск, Иван Гридин

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