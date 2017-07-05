Пьяный в Хакасии расстрелял из пистолета детей

Житель Хакасии открыл стрельбу из пневматического пистолета по детям, игравшим во дворе. Ранен девятилетний мальчик.

Инцидент произошел в поселке Усть-Абакан. Трое детей играли около одного из домов, владельцу которого это не понравилось. 50-летний мужчина был пьян и потребовал от малышей убрать мусор во дворе, дети отказались.

Тогда злоумышленник зашел в дом и вышел с пистолетом в руках, он выстрелил в ребенка. Мальчик получил пулевое ранение мягких тканей правой голени и был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Правоохранители намерены настаивать на аресте подозреваемого.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 05.07.17

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