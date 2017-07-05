Пропавшего в пермском лесу 10-летнего грибника нашли живым

В Пермском крае спасателям удалось отыскать потерявшегося в лесу 10-летнего мальчика-грибника живым, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Ребенок пропал днем ранее утром. Он отправился с отцом в лес на сбор грибов. Мальчик сообщил, что устал и попросился домой. Родитель отправил его обратно одного, но тот дома так и не появился.

«Мальчик найден живым в лесном массиве в 5 км от родной деревни Юньга Кудымкарского района. Сейчас спасатели доставляют его к родителям в село. О том, каково его состояние, сообщат медики после обследования ребенка», – уточнили в следственном управлении.

Следователи продолжают проверку, по результатам которой решат, есть ли в произошедшем состав преступления.

Кудымкар, Иван Гридин

Кудымкар. Другие новости 05.07.17

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