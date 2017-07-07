В Новосибирске школьник застрелил приятеля

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска 6 июля возбудили уголовное дело по факту нарушения 75-летним мужчиной правил хранения огнестрельного оружия, из-за чего погиб малолетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, дело возбуждено по статье «небрежное хранение огнестрельного оружие, если это повлекло причинение смерти человеку» (ч.1 ст.224 УК РФ).

По версии следствия, в четверг вечером 11-летний мальчик вместе со сверстником пришел в принадлежащую его дедушке и бабушке квартиру, расположенную в доме №123 на улице Широкая. В это время пожилая пара дома отсутствовала, а у их 11-летнего внука имелись ключи от этой квартиры.

Придя в гости, мальчики обнаружили находившееся в шкафу огнестрельное охотничье гладкоствольное ружьё ТОЗ-34 и стали из него целиться в различные предметы. В какой-то момент мальчик, доводящийся владельцам квартиры внуком, нажал на курок. При этом он не знал, что оружие было заряжено. Выстрел попал в товарища мальчика. От полученных ранений он скончался.

Установлено, что ружьё ТОЗ-34 принадлежит 75-летнему хозяину квартиры, разрешение на его хранение у мужчины имелось. В настоящее время следователи выясняют причины, по которым собственник оружия хранил его вне имеющегося в квартире сейфа, в расчехлённом, собранном и снаряжённом боеприпасами состоянии.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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