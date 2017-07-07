На шахте «Норникеля» произошел взрыв

В Норильске следователи устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия на шахте «Рудник Заполярный». Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, сообщение о том, что на шахте «Рудник Заполярных» произошел хлопок неустановленного газа, поступило в следственные органы сегодня, 07 июля около 11:30 по местному времени.

После инцидента была потеряна связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время проведена эвакуация 123 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе «Норникеля» сообщили, что взрыв на шахте рудника «Заполярный» произошел в около 10:00 утра при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями «Заполярной строительной компании». По предварительным данным, взорвались пары метана. На месте взрыва, по предварительным данным, погибло 3 работника, несколько получили травмы. Данные уточняются.

Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей. «Сейчас ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь» – заявил заместитель директора Заполярного филиала по безопасности и охране труда Сергей Градюшко.

По данным «Интерфакса», госпитализация потребовалась, по меньшей мере, трем горнякам, еще четверо считаются пропавшими без вести. РИА «Новости» в свою очередь сообщает о пропаже пяти человек: мастера участка и четырех проходчиков.

Норильск, Иван Гридин

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