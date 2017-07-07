В Железногорске два студента погибли после падения в шахту лифта

В красноярском Железногорске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух студентов стройотряда в строящемся здании на территории ФГУП «Горно-химический комбинат». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 6 июля в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра ИХЗ ФГУП «Горно-химический комбинат» обнаружено тело 19-летнего студента строительного отряда, его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, где через непродолжительное время скончался.

По данному факту сотрудники следственных органов организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Железногорск, Иван Гридин

Железногорск. Другие новости 07.07.17

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