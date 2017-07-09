ЧП в Барнауле: волк покусал 3-летнего мальчика

В барнаульском зоопарке произошло страшное ЧП: волк покусал 3-летнего мальчика, который просунул руку в клетку с диким животным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ).

По данным Следственного комитета России, ЧП произошло накануне около 15:00 местного времени. «3-летний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка, просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы сотрудников зоопарка, свидетелей произошедшего, изымается необходимая документация.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 09.07.17

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