В Красноярском крае пропали 14-летняя девочка и ее 5-летний брат

В Красноярском крае полицейские и волонтеры разыскивают в городе Шарыпово двоих детей – девочку-подростка и ее пятилетнего брата. Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, в минувшую субботу дети ушли гулять, но домой не вернулись.

«В дежурную часть МО МВД России «Шарыповский» поступило сообщение от местной жительницы 1983 года рождения о пропаже ее двоих несовершеннолетних детей 14 и 5 лет. Как выяснили стражи порядка, дети ушли на прогулку 8 июля и до сегодняшнего дня их местонахождение не установлено», – сообщил официальный представитель полиции.

Полицейские незамедлительно создали поисковые группы из числа оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также волонтеров. Стражи порядка проверяют все районы города, а также места, где могут находиться пропавшие несовершеннолетние, устанавливают круг их общения, опрашивают родственников и друзей.

Семья, в которой воспитываются дети, на профилактическом учете в ПДН не состоит, характеризуется положительно. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, с просьбой обратиться в ближайшие отделы полиции, либо по телефону 02.

Приметы:

Грош Мария Николаевна 2003 года рождения, на вид около 13 лет, среднего телосложения, европейский тип лица, лицо смуглое, рост около 157 см, лицо овальное, глаза серые. Волос светло-рыжий, вьющийся, длиной ниже плеч, собран в хвостик.

Была одета: хлопчатобумажная футболка, синего цвета, на футболке надпись буквами английскими с блесками, бриджи черного цвета на резинке, тапочки синего цвета закрытые, подошва светлого цвета.

Грош Вадим Николаевич 2012 года рождения на вид 4 года, рост 95 см, худощавого телосложения, волос короткий светлого цвета длиной около 1 см. Был одет: костюм спортивный утепленный с капюшоном темно-синего цвета, замок молния белого цвета, брюки на шнуровке бело-черного цвета. Футболка бледно-зеленого цвета, кепка с козырьком серого цвета, спереди изображение автомобиля красного цвета, сандалии на застежке серо-красного цвета, носки бело-красного цвета.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 10.07.17

Певицу Алёну Свиридову довела до бешенства ночная атмосфера курортной Феодосии (СКРИН). / «Прятался от ипотеки»: челябинец поселился в чужом автомобиле. / Европа решилась на обострение: ОБСЕ призывает Россию вернуть Крым Украине. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»