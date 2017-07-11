В Забайкалье пьяный водитель на «Волге» сбил двух школьниц

В Приаргунском районе Забайкалья сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней девушки и травмирования ее подруги. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, инцидент произошел минувшей ночью на одной из улиц поселка Кличка.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Газ-3110 совершил на наезд на двух 15-летних школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали с переломом ноги.

В настоящее время сотрудники полиции работают с водителем, которым оказался 42-летний местный житель. Установлено, что он имеет почти 20-летний стаж вождения, однако в момент дорожной аварии находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 11.07.17

Ми-8 со спасателями вылетел из Екатеринбурга в Курган для помощи в поисках потерявшихся детей. / Протоколы по феминисткам, задержанным за пикеты у храмов, вернули в полицию из-за нарушений (ВИДЕО). / Крупный пожар в Москве: загорелся торговый центр, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»