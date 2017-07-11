Житель башкирского села открыл стрельбу по гулявшим во дворе девочкам

В башкирском селе Сафарово по факту получения телесных повреждений тремя девочками в результате стрельбы из пневматического оружия возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике, подозреваемый задержан. Им оказался 47-летний местный житель. Его подозревают хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти (п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ и ч.1 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, вечером 9 июля пьяный 47-летний житель села, находясь во дворе своего дома по улице Ленина, произвел не менее 3 выстрелов из пневматического ружья в 4 малолетних девочек, игравших во дворе. В результате три из них получили телесные повреждения. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, после чего мужчина попытался сбежать, но его настиг оперативный уполномоченный отдела полиции по Чишминскому району. В ответ на это задержанный успел ударить правоохранителя кулаком по голове.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пневматическая винтовка у злоумышленника изъята. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 11.07.17

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