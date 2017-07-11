Трое детей погибли в пожаре в Ставропольском крае

Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Буденновском районе Ставропольского края, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла в селе Стародубском утром 11 июля. Сообщение о возгорании в одном из домов по улице Октябрьская поступило спасателям в 08:22. Площадь пожара составила 45 кв. метров. Огонь потушили в 08:40.

На пепелище были обнаружены тела двух мальчиков 2013 и 2016 годов рождения. Еще двое мальчиков 2014 и 2012 годов рождения, которых вытащили из горящего дома, госпитализированы. Позже трехлетний ребенок скончался в реанимации. Его пятилетний брат находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины страшного пожара устанавливаются.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает Следственный комитет. Следователи выяснили, что мать детей рано утром уехала в поликлинику в Буденновск и оставила малышей дома одних. В этот промежуток времени произошло возгорание.

Ставрополь, Ольга Панфилова

Ставрополь. Другие новости 11.07.17

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