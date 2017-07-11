В Омске родственник пациента избил хирурга до потери сознания

В Омске организована доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации. Местные СМИ сообщили, что 10 июля на рабочем месте был избит врач-хирург.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, по предварительным данным, около 11:00 в ординаторской гнойной хирургии БУЗОО «ГК «БСМП» родственник пациента избил хирурга, который попросил его выйти из ординаторской. Агрессивно настроенный гражданин нанес врачу несколько ударов по голове, от которых хирург потерял сознание. Предварительный диагноз пострадавшего – «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

«Тайга.инфо» сообщает, что дебошира забрали в отделение полиции, но через некоторое время он вернулся обратно в поисках врача. Факт инцидента подтвердили в областном Минздраве. Пока следователи затрудняются назвать причины столь агрессивного поведения мужчины, а также почему его отпустили из полиции.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства случившегося и причины конфликта. Действиям нападавшего будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 11.07.17

Улицу Фурманова снова перекопают. / Трое детей погибли в пожаре в Ставропольском крае. / Отдел «К» помог выявить группу мошенников, кравших деньги с пластиковых карт. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»