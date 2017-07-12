На Алтае возбудили дело из-за гибели трех детей

В Шелаболихинском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей. Как сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР, в ночь на 12 июля в одном из частных жилых домов села Шелаболиха произошел пожар. Во время тушения пожарные обнаружили тела троих детей: девочки 2013 года рождения и ее двух братьев 2004 и 2010 годов рождения.

По данному факту сотрудники Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). По предварительным данным, мать погибших оставила их без присмотра. После ее ухода в доме случился пожар.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причину пожара, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Кроме того, с учетом обстоятельств трагедии следственными органами СКР по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с данной семьей.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в качестве причин случившегося специалисты рассматривают две версии: нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 12.07.17

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