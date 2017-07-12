В Новосибирске чиновник и бизнесмен попались на хищении 2,2 млн рублей

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего директора муниципального Центра зимних видов спорта и 32-летнего директора ООО «МаленГрупп». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ)

По данным следствия, в 2015 году мэрия выделила из бюджета Центру зимних видов спорта 7,2 млн рублей для установки в ледовом спортивном комплексе «Локомотив», расположенном на улице Первомайская, №154, новой хоккейной коробки. Следователи полагают, что муниципальный чиновник решил похитить часть этих денег. Он вступил в сговор с директором ООО «МаленГрупп». Используя свое служебное положение он обеспечил в 2016 году победу фирмы в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования.

В рамках исполнения контракта директор Центра зимних видов спорта 24 марта 2016 года перечислил на счёт ООО «Маленгрупп» 7,2 млн рублей. Впоследствии директор коммерческой организации приобрёл спортивное оборудование у ООО «Арена» за 5 млн. рублей и поставил его муниципальному учреждению. Оставшимися деньгами (2,2 млн рублей) фигуранты уголовного дела распорядились по своему усмотрению.

Вину в совершении инкриминируемого преступления 32-летний обвиняемый признал и сообщил в ходе допроса сведения об обстоятельствах совершения хищения. В то же время 49-летний фигурант дела свою причастность признал лишь частично.

Сегодня, 12 июля, Центральный районный суд рассмотрит ходатайства следователя о применении в отношении директора ООО «МаленГрупп» меры пресечения в виде домашнего ареста, в отношении директора МАУ «Центр зимних видов спорта» – меры пресечения в виде заключения под стражу.

Событие, по факту которого возбуждено уголовное дело, выявлено должностными лицами Управления ФСБ России по Новосибирской области. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 12.07.17

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