Очередной педофил: иркутского судью поймали полуголым в компании со школьником

Судью Октябрьского районного суда Иркутска обнаружили полуголым вместе с 15-летним подростком на городском пляже Якоби. Педофила поймали сотрудники Росгвардии в минувший четверг, но об этом стало известно только сейчас.

Силовики увидели припаркованный в кустах легковой автомобиль, в котором находился взрослый мужчина со спущенными брюками и школьник. Обоих привезли в ближайший отдел полиции, сообщают «Вести. Иркутск». На допросе тинейджер сообщил о том, что познакомился с мужчиной в социальных сетях, и вступать в связь его никто не принуждал. Отмечается, что школьник из благополучной семьи.

Сам судья был уволен незадолго до происшествия по собственному желанию. Региональное управление Следственного комитета пока официально не комментирует инцидент. Представитель ведомства лишь заявил, что уголовное дело не возбуждено.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 12.07.17

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