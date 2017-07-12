Из-за дождей в 13 районах Башкирии погиб урожай. Вводится режим ЧС

В Башкирии продолжительные дожди и невысокая для лета температура воздуха погубили посевы в 13 районах республики, еще в 5 районах идет подготовка документов о признании бедственной ситуации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

«Документы по 13 районам сейчас на подписи. Гибель 22 тысяч гектаров посевов мы уже зафиксировали. Предварительные потери составили 426 млн рублей», – цитирует «Башинформ» главу ведомства. Чиновник, также добавил, что еще от пяти районам республики поступают дополнительные документы. Там, возможно, тоже будет объявлен режим ЧС.

Большинство посевов сельхозкультур погибли в районах Предуралья. В целом, потери понесли аграрии в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Краснокамском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Федоровском, Чишминском районах. Стоит отметить, что режим ЧС позволяет региону избежать штрафов за недостижение целевых показателей по сбору урожая.

Отметим, что Башкирия относится к зоне рискованного земледелия: за последние 5 лет ЧС в связи с засухой и распространением саранчи в республике объявлялось 4 раза – в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах. По словам Ильшата Фазрахманова, в 2016 году республику из-за ЧС освободили от всех штрафов. «Вчера пришло письмо из Минсельхоза России о том, что за 2016 год, у кого была ЧС, в настоящее время изыскиваются средства в федеральном бюджете на возмещение этих затрат на сумму 160 млн рублей», – отметил глава регионального агроведомства.

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует Национальный союз агростраховщиков (НСА). Однако, по данным НСА, в 2016 году в Башкирии был заключен всего один договор агрострахования с господдержкой.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 12.07.17

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