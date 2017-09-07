Младенец погиб под рухнувшим домом на Кубани

В Краснодарском крае младенец погиб под обломками рухнувшего дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла вечером 6 сентября в станице Новопокровской. По данным следствия, соседи услышали хлопок в доме по улице Гражданской, где проживали двое сожителей вместе с ребенком. Предположительно, причиной взрыва стал перегрев самодельного нагревателя парового бойлера на твердом топливе. В результате месячный ребенок, находившийся в спальне, получил открытую черепно-мозговую травму, от которой он умер на месте.

В больницу был доставлен 30-летний мужчина с ожогом второй степени, переломом лодыжки и черепно-мозговой травмой. Мама малыша не пострадала.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи назначили проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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