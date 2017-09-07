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Скандалы и происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли спустя месяц после смерти

Обезглавленное тело женщины нашли спустя месяц после смерти

В Нижнем Новгороде обнаружено тело женщины без головы. Криминалисты установили, что труп пролежал в квартире целый месяц.

На резкий запах разложений пожаловались жильцы дома на улице Панина. Следственная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила труп 41-летней хозяйки квартиры. Установлено, что женщина погибла не менее месяца назад. Тело было обезглавлено, по всей видимости, убийца унес голову с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба областного управления СКР. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 07.09.17

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