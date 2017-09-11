Понедельник, 11 сентября 2017, 20:41 мск

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Скандалы и происшествия

Жительница Омска сломала нос врачу скорой помощи

Жительница Омска сломала нос врачу скорой помощи

29-летняя жительница Омска напала на медика скорой помощи в отделении полиции, куда была доставлена после буйной вечеринки в ресторане.

Инцидент произошел 9 сентября, сообщает пресс-служба СКР РФ. В отдел полиции поступила женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая устроила дебош в ресторане. Она оскорбляла правоохранителей, а через некоторое время пожаловалась на плохое самочувствие. Когда 44-летняя врач скорой помощи осматривала задержанную, женщина ударила медика в лицо и сломала ей нос.

В отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Женщине грозит наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, а также лишение свободы сроком до двух лет.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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