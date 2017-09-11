Понедельник, 11 сентября 2017, 16:47 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Бурятии пастух, чья жена вместо выборов пошла к любовнику, убил двух человек

В Бурятии пастух, чья жена вместо выборов пошла к любовнику, убил двух человек

Житель Бурятии подозревается в убийстве двух местных жителей. Супруга мужчины заявила, что пошла на выборы, а сама отправилась к любовнику. Ревнивый муж выследил неверную жену и напал с ножом на ее избранника.

Инцидент произошел в селе Ганзурино Иволгинского района, сообщает республиканское управление СКР. Подозреваемый работал пастухом, уходил рано утром и возвращался домой поздно вечером. В семье воспитывались двое малолетних детей. Супруга пастуха злоупотребляла алкоголем, в последнее время она надолго пропадала из дома, а затем сообщала, что ночевала у родственников. Однако позже она призналась, что изменяла мужу, несмотря на это тот ее простил.

10 сентября женщина заявила, что пойдет голосовать, но к обеду домой не вернулась. Тогда разъяренный супруг, заподозривший жену в неверности, пошел ее искать. По дороге он встретил односельчанина, которого ранил в шею. Затем пастух направился к любовнику жены, где и застал свою неверную супругу. Он нанес несколько ножевых ранений своему конкуренту, на звуки борьбы подоспел отец жертвы, которого ревнивец также убил. Женщина с места происшествия успела скрыться.

Позже ревнивого пастуха задержали на кладбище, куда он пришел к могиле своих родителей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 11.09.17

«Лотерейный губернатор» и стыдоба: раздача подарков в Свердловской области не помогла повысить явку. / Президент Азербайджана помиловал уральского блогера после попытки суицида. / СКР проверит жалобы томских кадетов на опарышей в еде.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Москва /

В Москве задержаны подозреваемые в зверском убийстве двух человек и их расчленении

Москва /

«Гореть за Матильду»: полиция возбудила уголовное дело после поджога автомобилей

Екатеринбург /

«Царские билборды» с призывом покаяться за Николая II меняют спонсоров. А автора «наружки» вызывает ФСБ (ВИДЕО)

В Тюмени из больницы сбежал арестант в наручниках и со спинкой кровати

В Иркутской области собаки насмерть загрызли двухлетнего малыша

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости