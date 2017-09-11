В Бурятии пастух, чья жена вместо выборов пошла к любовнику, убил двух человек

Житель Бурятии подозревается в убийстве двух местных жителей. Супруга мужчины заявила, что пошла на выборы, а сама отправилась к любовнику. Ревнивый муж выследил неверную жену и напал с ножом на ее избранника.

Инцидент произошел в селе Ганзурино Иволгинского района, сообщает республиканское управление СКР. Подозреваемый работал пастухом, уходил рано утром и возвращался домой поздно вечером. В семье воспитывались двое малолетних детей. Супруга пастуха злоупотребляла алкоголем, в последнее время она надолго пропадала из дома, а затем сообщала, что ночевала у родственников. Однако позже она призналась, что изменяла мужу, несмотря на это тот ее простил.

10 сентября женщина заявила, что пойдет голосовать, но к обеду домой не вернулась. Тогда разъяренный супруг, заподозривший жену в неверности, пошел ее искать. По дороге он встретил односельчанина, которого ранил в шею. Затем пастух направился к любовнику жены, где и застал свою неверную супругу. Он нанес несколько ножевых ранений своему конкуренту, на звуки борьбы подоспел отец жертвы, которого ревнивец также убил. Женщина с места происшествия успела скрыться.

Позже ревнивого пастуха задержали на кладбище, куда он пришел к могиле своих родителей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 11.09.17

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