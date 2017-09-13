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Скандалы и происшествия

Омская семья должников угрожает взорвать многоэтажку, если их выселят из квартиры

Омская семья должников угрожает взорвать многоэтажку, если их выселят из квартиры

В Омске семья должников закрылась в квартире по улице Лаптева и грозит взорвать весь дом, если судебные приставы решатся их выселить из-за долга в 7 миллионов рублей. Об этом сообщает издание FlashSiberia, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, должники облили соляркой дверь и, по их утверждению, открыли газ. «Обещают уничтожить весь дом, если приехавшие приставы-исполнители заберут квартиру», – сообщили собеседник издания.

Семья накопила долг по платежам ЖКХ и по банковским кредитам. Отмечается, что к месту инцидента выехали сотрудники полиции.

В управлении ФССП по Омской области подтвердили наличие угроз со стороны собственников квартиры.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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