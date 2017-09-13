В Тюменской области погиб мальчик, провалившись под землю у школы

В Тюменской области мальчик погиб на территории школы, провалившись под землю. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает в пресс-служба регионального СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что трагедия случилась днем 13 сентября в села Викулово. В правоохранительные органы поступило сообщение, что на территории образовательного учреждения произошел провал грунта, а в образовавшуюся полость упал ребенок. В ходе поисковых работ сотрудники регионального МЧС обнаружили тело школьника 2009 года рождения.

По факту случившегося сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.2 ст.109 УК РФ). Следователи совместно с криминалистами регионального СК проводят устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным местных СМИ, провал мог образоваться в ходе весеннего паводка. Вода вымыла грунт под поверхностью территории школы. По трагическому стечению обстоятельств, поверхностный слой обвалился непосредственно перед проходившим ребенком, куда тот и упал.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 13.09.17

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