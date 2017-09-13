Пермяк восемь раз менял фамилию, укрываясь от уплаты штрафов и долгов

В Пермском крае задержали злостного неплательщика, который восемь раз менял фамилию, чтобы укрыться от платежей по кредитам и штрафам ГИБДД. Приставы изъяли у должника два дорогих автомобиля.

48-летнего пермяка поймали случайно. В ходе еженедельного рейда инспектор ДПС остановил водителя Infinity. Выяснилось, что фамилии мужчины в водительском удостоверении и паспорте разные. Оказалось, что права числятся как утраченные и были заменены на новые.

К выяснению обстоятельств подключились судебные приставы. По данным ФССП, мужчина задолжал по кредитам и штрафам ГИБДД порядка 1,5 млн рублей.

«Чтобы установить личность гражданина, судебным приставом был сделан запрос в УФМС России по Пермскому краю. Согласно полученному ответу, мужчина менял паспорт 8 раз (...) За свою богатую биографию мужчина даже сумел побыть однофамильцем действующего президента США (Дональда Трампа – прим. ред.)», – отмечается в сообщении пресс-службы краевого управления ФССП.

В настоящее время у неплательщика конфисковали два автомобиля Infinity, в том случае, если он не погасит просроченные задолженности, машины продадут в счет уплаты долгов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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