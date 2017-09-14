«Предлагал студенткам подзаработать на уборке в квартире»: в Красноярске схватили серийного педофила-насильника

В Красноярске задержал 40-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии изнасилований несовершеннолетних девушек, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый выбирал в качестве жертв девушек из числа учащихся лицеев и техникумов, предлагая за деньги убраться в квартире или офисе, затем привозил их к себе домой, где насиловал и после чего отпускал. Кроме того, педофил искал потенциальных жертв на сайте поиска работы. Злоумышленник при этом снимал сцены насилия на видео и шантажировал жертв, заставляя их вступать с ним в половую связь повторно. Следователи к настоящему времени установили 8 потерпевших от действий педофила, но не исключают, что их намного больше и просят всех пострадавших обращаться в следственные органы. Пострадавшим девушкам от 14 до 17 лет.

31 марта этого года подозреваемого пытались задержать сотрудники полиции, но он оказал сопротивление и сбежал. Накануне правоохранители установили, что педофил прячется в квартире у своего брата в Советском районе Красноярска. Там его силовики впоследствии и задержали. Отмечается, что задержанный обвиняемый изменил прическу и внешность, отрастив усы и бороду.

Злоумышленнику вменяется в вину 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и одно преступление, связанное с применением насилия к представителю власти при задержании. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Добавим, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого – жилой дом в поселке Емельяново, квартиру в Красноярске и 24 земельных участка с целью обеспечения исков потерпевших.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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