Президентский вертолет убил начальника аэропорта в Таджикистане

Начальник одного из аэропортов в Таджикистане стал жертвой трагического случая с участием вертолета президента республики Эмомали Рахмона. Мужчину сдуло воздушным вихрем от лопастей вертолета, в результате он получил смертельную травму и скончался, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент случился во время поездки Рахмона в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев упал от сильного потока воздуха от лопастей президентского вертолета и ударился головой о камни. По дороге в больницу пострадавший умер.
Отмечается, что руководитель аэропорта был среди встречающих главу государства чиновников.
Душанбе, служба информации РИА «Новый День»
Душанбе. Другие новости 14.09.17
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