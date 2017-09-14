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Скандалы и происшествия

Президентский вертолет убил начальника аэропорта в Таджикистане

Президентский вертолет убил начальника аэропорта в Таджикистане
Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Начальник одного из аэропортов в Таджикистане стал жертвой трагического случая с участием вертолета президента республики Эмомали Рахмона. Мужчину сдуло воздушным вихрем от лопастей вертолета, в результате он получил смертельную травму и скончался, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент случился во время поездки Рахмона в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев упал от сильного потока воздуха от лопастей президентского вертолета и ударился головой о камни. По дороге в больницу пострадавший умер.

Отмечается, что руководитель аэропорта был среди встречающих главу государства чиновников.

Душанбе, служба информации РИА «Новый День»

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