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Скандалы и происшествия

Новосибирский детский сад заплатит компенсацию родителям за гибель дочери

Новосибирский детский сад заплатит компенсацию родителям за гибель дочери

Детский сад в Новосибирске в результате судебного разбирательства должен заплатить 3 млн рублей в пользу родителей девочки, погибшей в дошкольном учреждении по недосмотру воспитателя.

Трагедия произошла в детском саду №45 в конце 2015 года. Ребенок засунул голову между ступенями горки и задохнулся. 30-летняя воспитатель только через 15 минут заметила, что с малышкой что-то не так, однако девочку спасти не удалось.

Женщину приговорили к двум годам колонии-поселения, однако позже вышестоящий суд смягчил наказание до двух лет ограничения свободы.

Родители погибшего ребенка обратились в Первомайский районный суд с требованием взыскать с детского сада компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. В результате судья частично удовлетворил требования истцов, каждый из родителей получит 1,5 млн рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры. Судебное решение в законную силу не вступило.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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