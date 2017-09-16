«Сигнализация не сработала»: в Одессе горел детский лагерь, есть жертвы

Трое детей погибли во время ночного пожара в детском спортивном муниципальном лагере «Виктория» в Одессе. Об этом сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook, отметив, что это предварительные данные. Еще 4 ребенка пострадали, передает издание «Думская». По его сведениям, один ребенок получил травмы, выпрыгнув из окна, двое отравились дымом, еще одной девочке стало плохо.

В то же время Государственная служба по ЧС Одесской области сообщает, что на месте пожара были обнаружены тела двух погибших девочек, еще один ребенок пропал. Двое детей получили травмы и были госпитализированы. Работы по разбору сгоревших конструкций здания продолжаются.

Всего в лагере находились 150 детей. В деревянном корпусе, где произошло возгорание, было 42 ребенка. По информации спасателей, огонь вспыхнул около 23.30, когда дети спали. Площадь возгорания составила около 1 тыс. квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

Очевидцы рассказали, что пожарная сигнализация в здании не сработала, дети проснулись от запаха дыма. Тушение огня осложнялось отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту, находящемуся в 1200 м от места происшествия.

Пользователь Facebook Андрей Танцюра, выложивший видео пожара на свою страничу, сообщил, что на месте трагедии был настолько сильный пожар и высокая температура, что у него выключился телефон, и он был вынужден прекратить трансляцию.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания. Несколько детей сообщили, что видели, как искрилась проводка.

Одесса, служба информации РИА «Новый День»

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