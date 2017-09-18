Китайца с листами настоящих украинских гривен поймали в Новосибирске

Таможенники задержали в аэропорту Новосибирска гражданина Китая, пытавшегося провести почти тысячу листов украинских гривен и фальшивые молдавские леи, сообщает Сибирское таможенное управление ФТС РФ.

По информации ведомства, во время прохождения таможенного контроля у пассажира рейса Новосибирск – Шанхай были обнаружены 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен и 4,6 тысяч молдавских лей купюрами. Экспертиза показала, что гривны на листах оказались подлинными, а леи – поддельными. Украинская валюта в сумме 819 тысяч гривен и леи изъяты.

Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом в руки китайца попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами, и с какой целью он вез на родину поддельную молдавскую валюту.

В отношении 39-летнего гражданина Китая может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта). Отмечается, что материалы проверки будут переданы сотрудникам МВД.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 18.09.17

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