В Красноярске ищут маньяка, нападающего на детей с отверткой

В Красноярске полицейские ищут педофила, который нападает на детей с отверткой.

По информации регионального полицейского главка, мужчина набросился на 13-летнего подростка и пытался затащить его в свою машину, но сделать это ему не удалось – за школьника заступились прохожие. Однако злоумышленник успел поцарапать тинэйджеру лицо отверткой, сообщает издание FlashSiberia со ссылкой на правоохранителей. В полицию о произошедшем сообщила мать ребенка.

Нападение на школьника произошло в районе Николаевского кладбища в Красноярск. Отмечается, что за последнее время зафиксированы еще два похожих случая нападения на детей. Полиция передала соответствующие материалы в Следственный комитет.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 18.09.17

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