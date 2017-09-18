В Забайкалье отопительный сезон оказался под угрозой срыва из-за долгов за ЖКУ

Огромные долги бюджетных учреждений Забайкалья поставили под угрозу срыва начало в крае отопительного сезона. Власти Улётовского района ввели режим ЧС из-за неготовности к зиме, 17 котельных остались без угля, на который у муниципалитета нет денег.

По словам замминистра территориального развития Забайкальского края Алексея Горенкова, общая задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона составляет 5,6 млрд рублей. При этом 922 млн рублей, или более 16% от суммы долга предприятиям ЖКХ задолжали бюджетные учреждения, финансируемые из местных бюджетов, уточнил Горенков на Совете краевого парламента.

«40% или более 2,1 млрд рублей составляет долг за услуги ЖКХ населения края, 36 % – порядка 2 млрд рублей – приходится на долю прочих потребителей. В их числе – организации, подведомственные Минобороны РФ, которые задолжали предприятиям ЖКХ региона 818 млн рублей. Задолженность краевого бюджета составляет 54 млн рублей, или 1,1%», – сообщили в пресс-службе краевого заксобрания.

Власти Улётовского района края ввели режим ЧС, из-за долгов блокированы счета некоторых бюджетных учреждений. 17 котельных остались без топлива. Такая же проблема наблюдается в Шелопугинском, Могочинском и Оловяннинском районах.

Тепло в дома людей должно поступить 20 сентября. Гендиректор Дарасунского завода горного оборудования Сергей Белоногов заявил, что отопительный сезон находится под угрозой срыва. «Конкретно – поселок Дарасун не готов к 20 сентября. В половине поселка не готова трасса. О какой готовности можно говорить? А это я сказал только об одном поселке», – заявил депутат.

​Ранее представители основного поставщика тепла в Забайкалье ТГК-14 сообщили, что только в Чите к отопительному сезону не готовы 56% объектов.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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