В Астрахани ранее судимый мужчина зарезал младенца и ранил его мать

В Астрахани мужчина убил полуторагодовалую девочку и нанес ножевые ранения ее матери. Преступник оказал сопротивление полиции, был ранен и госпитализирован.

Инцидент произошел в Трусовском районе города. Ранее судимый 42-летний мужчина зарезал маленькую девочку и ранил ее мать. Ребенок от полученных травм скончался на месте, женщина попала в больницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

При задержании преступник оказал активное сопротивление стражам порядка. Полицейские применили оружие. Подозреваемый был ранен и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Применении насилия в отношении представителя власти». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

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