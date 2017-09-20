В Новосибирской области девочка погибла при взрыве баллона с газом

Сотрудники Ордынского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту пожара, произошедшего ранним утром 20 сентября в одном из жилых домов на улице Первомайская в селе Красная Сибирь Кочковского района, в результате которого погибла семилетняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, по данным следствия, возгорание произошло около 5:30 в веранде дома. В это время в доме находились супруги и четверо их несовершеннолетних детей. Взрослые проснулись от запаха дыма и стали выводить детей на улицу. В то время, когда семилетняя девочка пробегала мимо веранды, произошёл разрыв находившегося там газового баллона. Девочка погибла на месте.

Выжившие члены семьи получили отравление угарным газом и находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. Пожар силами сотрудников противопожарной службы ликвидирован.

На месте ЧП работают следователи. Они устанавливают причины возгорания и иные обстоятельства происшествия. Проведение проверки продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Иван Гридин

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