Украинка подожгла себя на вокзале Волгограда

Днем 18 сентября в Волгограде пенсионерка подожгла себя, но о данном факте стало известно только сегодня. ЧП случилось около 14:00 на территории центрального автовокзала города. В отделе охраны автовокзала рассказали, что 74-летняя женщина в теле подожгла на себе легкое платье. Это произошло на глазах у стражей порядка. Оказавшиеся неподалеку люди бросились на помощь пенсионерке. Они сбили пламя и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали женщину. Она получила ожоги 30% тела. Как передает Volga-Day.ru со ссылкой на источник, шокирующий поступок устроила 74-летняя гражданка Украины. Она приехала в Волгоград из самопровозглашенной Луганской народной республики вместе с 45-летним сыном, которого полицейские задержали на вокзале за пьяные выходки. Чтобы помешать стражам порядка оформить протокол, женщина и решила поджечь на себе одежду, сообщает «Мэш».

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 20.09.17

Избиение главы московского штаба Навального: нападавший заявил, что выполнял его же заказ. / Киргиз осквернил в Вашингтоне памятник Аврааму Линкольну. / В Екатеринбурге внедорожник сбил рок-музыканта (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»