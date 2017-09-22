В Хакассии отравились более 20 школьников, шесть детей госпитализированы / СКР проводит проверку

В школе №26 города Абакана произошло массовое отравление учащихся. Шесть детей госпитализированы. Республиканское управление СКР проводит доследственную проверку. Расследование также организовал Роспотребнадзор.
20 и 21 сентября шестеро учащихся попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным Роспотребнадзора, выявлено еще 24 случая заболевания или подозрения на заболевание среди учеников школы. «За детьми организовано медицинское наблюдение силами участковой педиатрической службы с лабораторным обследованием. Состояние детей не вызывает опасений, заболевание протекает в легкой форме», – говорится на сайте ведомства.
В Республиканской инфекционной клинической больнице остаются шесть заболевших школьников, у четверых обнаружены норовирусы. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.
Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование в отношении школы и организатора питания. Кроме того, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
Абакан, Служба информации РИА «Новый День»
Абакан. Другие новости 22.09.17
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