Крупное ДТП в Иркутской области: перевернулся пассажирский автобус

В Заларинском районе Иркутской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: в пассажирский междугородний автобус врезалась иномарка, в результате чего несколько человек получили ранения и один – погиб. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

ЧП произошло около трёх часов дня на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в 15 километрах от районного центра. По предварительным данным, автомобиль «Ниссан Санни» врезался в двигавшийся во встречном направлении междугородним автобусом «Ман», который следовал с пассажирами из Братска в Иркутск. После случившегося легковой автомобиль также столкнулся с попутной иномаркой «Марк 2».

В результате водитель «Ниссан» скончался на месте. Автобус съехал в кювет и повалился на бок. В настоящее время количество пострадавших уточняется.

По данному факту полицейские проводят проверку.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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