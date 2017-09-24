Воскресенье, 24 сентября 2017, 17:09 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Сильный ветер с мокрым снегом обесточили четыре района в Красноярском крае

Сильный ветер с мокрым снегом обесточили четыре района в Красноярском крае

Сегодня на Красноярский край обрушились сильный ветер с мокрым снегом и дождем, в результате чего в регионе остались без электроснабжения три района. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В 17:00 (крск.) в результате выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 15 м/с произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ, произошло аварийное отключение электроэнергии в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах», – говорится в сообщении.

На ликвидацию последствий ненастья привлечено 90 человек и 31 единица техники. По данным на 17:24 местного времени электроснабжение было восстановлено в Новоселовском районе, где без света остались 21 населенный пункт.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 24.09.17

Крупное ДТП в Иркутской области: перевернулся пассажирский автобус. / Минобороны РФ доказало сотрудничество США и террористов в Сирии. / В доме южноуральца нашли оружие и боеприпасы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

В мире /

Мексику снова трясет: зафиксированы новые подземные толчки

Москва /

ДТП в Подмосковье: два человека погибли

Крупное ДТП в Иркутской области: перевернулся пассажирский автобус

Москва /

Минобороны РФ доказало сотрудничество США и террористов в Сирии

Челябинск /

В доме южноуральца нашли оружие и боеприпасы

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости