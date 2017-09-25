В Забайкалье при обрушении железнодорожного моста погибли люди

В Забайкальском крае обрушилась одна из секций железнодорожного моста. ЧП случилось во время проведения ремонтных работ. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате обрушения погибли двое рабочих, еще трое железнодорожников получили травмы.

Трагедия произошла на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги. По данным следствия, бригада рабочих проводила капитальный ремонт моста, используя при этом фронтальный погрузчик. Во время работ обрушилась одна из железобетонных балок мостового пролета, в результате чего один из монтеров получил травмы несовместимые с жизнью. Трое его коллег упали с высоты, получив различные травмы. Через некоторое время обрушилась вторая мостовая балка. В результате погиб дорожный мастер.

Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и охраны труда.

Чита, Иван Гридин

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