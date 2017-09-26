В Чите у депутата сгорело 15 маршруток и автобус

В Чите в ночь на вторник, 26 сентября, на автостоянке в Чите сгорело 17 маршруток и один автобус, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Разведка показала, что быстрому распространению пламени способствовала внутренняя обшивка металлического строения, выполненная из пенопласта. Погибших и пострадавших нет.

Для тушения огня пожарные использовали огнетушащую пену. Официальные причины возгорания будут названы после проведения экспертизы. «Все обстоятельства пожара и его точную причину устанавливают специалисты пожарного надзора, которые работают на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Между тем, по данным местных СМИ, сгоревший транспорт принадлежал депутату городской думы Читы. Ранее он выступал за повышение тарифов на проезд. По словам предпринимателя и депутата гордумы Артема Меняйло, которому принадлежал транспорт, точный ущерб установит экспертиза, а выводы о причинах случившегося должны сделать компетентные органы.

Фото Забмедиа с места происшествия

«Сгорело две трети от находящихся там машин. Все автомобили работали на маршруте №28. Есть две версии о причине пожара, но говорить об этом – прерогатива пожарных», – приводит ЗабТВ-24 слова народного избранника.

Чита, Иван Гридин

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