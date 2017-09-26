Водитель уснул за рулем: в ДТП с автобусом на Кубани погибли шесть человек

В Краснодарском крае пассажирский автобус, перевозивший паломников, столкнулся с грузовиком. В результате шесть человек погибли, не менее 18 госпитализированы. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем.

По данным краевого главка МВД, ДТП произошло после полуночи в районе поселка Молькино неподалеку от города Горячий Ключ. Автобус «Кинг-Логнг», перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в «МАН», груженный гравием, после чего грузовик столкнулся с автомобилем «Тойота».

Двое пассажиров автобуса и водитель погибли на месте, еще два человека скончались в больнице. 11 пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения Краснодара, впоследствии один из них скончался от полученных травм. В центральную районную больницу Горячего Ключа поступили 8 человек.

По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса мог уснуть за рулем, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, на месте продолжают работать сотрудники полиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.17

Офицер Минобороны установил рекорд по размеру взятки. / Ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки. / В Чите у депутата сгорело 15 маршруток и автобус. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»